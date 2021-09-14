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14.09.2021 13:37
Рубрика: Культура

В музее-усадьбе "Остафьево" прошел день Карамзина

Текст: Владимир Ковалевский
День Карамзина - ежегодный праздник, который проводится в музее-усадьбе "Остафьево - Русский Парнас" с 2010 года. Нынешний, одиннадцатый по счету, был приурочен к 255-летию со дня рождения писателя и Дню города Москвы.
Фото: Владимир Ковалевский Фото: Владимир Ковалевский
Фото: Владимир Ковалевский

Остафьевский музей широко известен в России и за рубежом как центр по изучению жизни и творческого наследия русского писателя, историка, публициста Николая Михайловича Карамзина (1766 г. - 1826 г.). В музее проводятся международные Карамзинские конференции, праздники, выставки, знакомящие посетителей с его произведениями и их судьбой.
Весь цвет петербургского общества собирался в салоне Карамзиных

Именно в Остафьеве Николай Михайлович в течение 12 лет написал восемь томов "Истории государства Российского". Здесь он изучал книги, манускрипты, летописи из Московского архива коллегии иностранных дел, Эрмитажа, Академии наук, Московского университета, частных архивов и собраний, встречался со многими известными историками и коллекционерами.

Замечательно сказала на открытии праздника научный руководитель журнала "Отечественные записки", доктор исторических наук, профессор Галина Аксенова:

"Без этой усадьбы, подарившей нам уникальную "Историю государства Российского", немыслим разговор о нашей современной жизни. Карамзин не успел завершить "Историю" до конца, дошел лишь до борьбы против смуты, до собирания второго ополчения, то есть до 1611 года. Но он дал мощнейший толчок многим и многим писателям, ученым, исследователям-архивистам к размышлениям о предназначении Отечества. Труд Карамзина грандиозен и бесценен, вот почему мы будем чтить и ценить его вклад в летопись России всегда".

Фото: Владимир Ковалевский

Доктор исторических наук, руководитель Центра истории русского феодализма Института российской истории РАН, профессор Николай Рогожин:

"Весь XIX век был буквально пронизан духом Карамзина. Но что мы видим потом? В XX веке нам, студентам, в Государственной публичной исторической библиотеке в Старосадском переулке уже не давали для изучения Карамзина. Это считалось крамольным. И вот сегодня у нас есть прекрасный музей писателя. В этом музее проводятся дни Карамзина. Мы с уважением и гордостью произносим имя нашего выдающегося соотечественника. Справедливость восторжествовала. Самый великий судья истории - сама история, и этот судья вернул нам Карамзина".

В День Карамзина в Остафьево прошли концерты, лекции, кинопоказы, состоялась презентация журнала "Отечественные записки". На территории роскошного приусадебного парка были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка народных промыслов.

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