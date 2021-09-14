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В желчном пузыре Никиты Преснякова найдены полипы

Новости
    14.09.2021, 18:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В желчном пузыре 30-летнего российского музыканта и актера Никиты Преснякова, сына певца и актера Владимира Преснякова и певицы и актрисы Кристины Орбакайте, внука певицы и актрисы Аллы Пугачевой, были диагностированы полипы.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом артист сообщил в своем Instagram. Из чего стало ясно, что именно этим объясняется худоба Никиты, который теперь вынужден сидеть на диете.

Ряд подписчиков морально поддержали певца, делясь личным опытом, опытом своих родных, а также давая ценные рекомендации.

Также Никита дал решительную отповедь тем, кто называет его "бездельником", перечислив свои текущие проекты.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно приведенному списку, у Преснякова - почти каждый день тренировки к "Ледниковому периоду" ("ну и эфиры к нему"), почти каждый день - репетиции с утра до вечера в Губернском театре (16 и 17 сентября премьера), а вечерами - стримы на Twitch. Плюс Никита доделывает второй альбом своей группы Multiverse (скоро новый сингл) и монтирует клипы на заказ. "Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шел работать", - подытожил юноша.

"Я горжусь тобой", - отметилась в комментариях Орбакайте.

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