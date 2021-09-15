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15 сентября 2021 г.

Постановление правительства Чукотского автономного округа от 14 сентября 2021 года № 354 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2022 год"

Дата подписания 14 сентября 2021 г.
Опубликован 15 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Чукотскому автономному округу на душу населения 27 246 рублей, для трудоспособного населения - 29 698 рублей, пенсионеров - 23 432 рубля, детей - 26 429 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Правительства Р.В.Копин



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