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15 сентября 2021 г.

Постановление правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 года № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год"

Дата подписания 14 сентября 2021 г.
Опубликован 15 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год согласно приложению 1.

2. Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Республике Коми применяется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи".

3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов




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