Указ губернатора Новгородской области от 14 сентября 2021 года № 436 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Новгородской области"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 21.06.2021 № 288 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97":

1.1. Отменить подпункт 1.6;

1.2. Исключить в пункте 3 слова "за исключением подпункта 1.6, который вступает в силу с 01.10.2021".

2. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 09.07.2021 № 309 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Новгородской области":

2.1. Отменить пункт 2;

2.2. Исключить в пункте 3 слова ", за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01.10.2021".

3. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







