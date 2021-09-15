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15.09.2021 18:51

ПСБ предоставил российскому ТЭК 170 млрд рублей кредитных средств

Председатель ПСБ Петр Фрадков на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021 рассказал об инструментах поддержки и стимулировании импортозамещения в отрасли ТЭК, в том числе в рамках диверсификации предприятий ОПК.

Особое внимание участники форума уделили теме перехода организаций российского топливно-энергетического комплекса на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения - этому в рамках форума было посвящено совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

В настоящее время кредитный портфель ПСБ в сфере ТЭК составляет порядка 170 млрд рублей. В планах банка - наращивание финансирования и выработка новых доступных инструментов поддержки.

"Наш опыт взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса показывает, что импортозамещающие проекты ОПК для российского ТЭК, в том числе в сфере IT, сейчас нуждаются в определенных условиях и инструментах эффективной финансовой поддержки. Среди таких инструментов - длинные контракты на разработку, поставку и обслуживание оборудования, а также адресная государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки заемных средств", - рассказал Петр Фрадков.

На форуме ПСБ и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк организует взаимодействие между предприятиями топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Банк будет содействовать использованию научно-технического и производственного потенциала ОПК для выпуска импортозамещающей продукции для нужд ТЭК. Ассоциация, в свою очередь, будет информировать ПСБ об имеющихся технологических запросах предприятий, а участников Кластера - о наличии в банке специализированных инструментов финансирования проектов по производству оборудования и комплектующих. Кроме того, "Нефтегазовый кластер" окажет содействие формированию кооперационных цепочек, цель которых - совместная разработка новых видов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для нужд ТЭК.

Петр Фрадков во время визита в Тюмень также встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству банка и региона. ПСБ планирует участвовать в финансировании различных сегментов бизнеса области, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства, сотрудничать с институтами поддержки субъектов МСП Тюменской области.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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