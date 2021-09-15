На орловского инспектора завели 10 дел о взятках

Орловские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки против государственного инспектора регионального управления по надзору за техническим состоянием машин.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый получил от фермера 18 тысяч рублей за постановку на учет трактора без фактического осмотра. Выявила преступление полиция. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия либо бездействие).

- Ранее в отношении инспектора возбуждены девять уголовных дел за совершение аналогичных преступлений. Предварительное следствие по ним близится к завершению, - отметили в управлении СКР по региону.