Во Владимире осуждены экс-руководители юридического института

Экс-начальник Владимирского юридического института ФСИН России признан виновным в превышении должностных полномочий, а бывший декан факультета внебюджетного образования - в получении взятки, сообщили в региональном СК.

В отношении сотрудников вуза уголовные дела были возбуждены в разное время и по разным статьям УК РФ, но приговоры они выслушали практически одновременно. По информации СУ СК РФ по Владимирской области, в 2017-2019 годах по указанию начальника ВЮИ ФСИН курсантам за свой счет пришлось приобретать единообразную спортивную форму: в 2017 году форма была куплена за счет курсантов 1-4 курсов, а в 2018 и 2019 годах - на средства первокурсников. При этом, как выяснилось, выделенные ФСИН России деньги на закупку тренировочных костюмов руководство института тратило на другие цели.

Весной 2020 года - снова по указанию экс-начальника института - с курсантов были собраны деньги на покупку лекарств, хотя медикаментами учащиеся должны были обеспечиваться бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике: с 411 курсантов тогда было собрано не меньше 148 тысяч рублей.

Примерно в те же годы бывший декан факультета внебюджетного образования ВЮИ ФСИН, в полномочия которого входил прием обучающихся, их перевод с курса на курс, допуск к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы, за 165 тысяч рублей обеспечил зачисление молодого человека в вуз на заочную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов. Более того, по данным СК, в документы вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов без реального участия студента в образовательной деятельности.

В итоге суд назначил экс-начальнику ВЮИ наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А бывший подчиненный получил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.