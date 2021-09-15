Пятерых иностранцев задержали за попытку добыть золото на Колыме

В Магаданской области во время рейда сотрудники полиции, прокуратуры и Росгвардии задержали трудовых мигрантов, добывавших золото в одной из заброшенных шахт.

"В ходе проверки объектов на территории Сусуманского городского округа правоохранителями были задержаны пятеро иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность по добыче полезных ископаемых в одной из заброшенных шахт. Пояснить, для каких целей ими добываются ископаемые, граждане не смогли", - сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Когда задержанных доставили в отделение МВД России по Сусуманскому району, выяснилось, что у четверых иностранцев нет разрешения на работу в Магаданской области. Нарушителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

Сейчас полиция разыскивает работодателя, который незаконно привлек иностранных граждан к трудовой деятельности в нарушение миграционного законодательства.