Вулкан Карымский выбросил трехкилометровый столб пепла

В среду на Камчатке вновь активизировался вулкан Карымский. Исполин выбросил пепловый столб на высоту до 3,3 километра над уровнем моря, сообщили в региональном главке МЧС.

Пепловое облако ветром отнесло на юго-восток от огнедышащей горы - в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, поэтому пеплопады нигде не отмечались.

Сейчас Карымскому присвоен "оранжевый" код опасности для авиации. Но воздушные трассы в районе исполина не проходят, добавляют в МЧС. Туристов в окрестностях вулкана нет.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.