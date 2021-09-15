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15.09.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске кондуктор автобуса высадила ребенка из-за пяти рублей

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о том, что в Дзержинске кондуктор высадила ребенка из автобуса.

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По сообщениям очевидцев, десятилетней девочке не хватило на проезд пяти рублей.

Как рассказали в ведомстве, проверку проводит прокурор Дзержинска. При наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В пресс-службе администрации Дзержинска "РГ" рассказали, что руководство компании-перевозчика вызвало кондуктора на заседание дисциплинарной комиссии. Женщину ждет штраф.

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