В Перми группа спортсменов пойдет под суд за разбойное нападение

В Перми нескольких кандидатов в мастера спорта обвиняют в разбойном нападении.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в канцелярии Оржоникидзевского районного суда Перми, по данным следствия, группа спортсменов напала на посетителей кладбища, предполагая, что перед ними сбытчики наркотиков, которые прячут товар в тайники. Нападавшие жестоко избили своих жертв, после чего потребовали от них 200 тысяч рублей, угрожая, что передадут потерпевших в полицию, где их привлекут к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. В результате нападавшие передали одного из задержанных ими мужчин в опорный пункт полиции, предварительно подбросив ему в карман брюк пакет с белым порошком.

В настоящее время уголовное дело в отношении группы лиц, избивавших людей и вымогавших у них деньги, передано в суд для рассмотрения по существу.