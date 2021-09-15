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15.09.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

В Саратове произошел пожар на станции техобслуживания автомобилей

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове утром в среду произошел пожар на станции техобслуживания автомобилей.

В Красноярске произошел пожар в здании автосервиса

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар случился в одноэтажном кирпичном здании станции техобслуживания на улице Астраханской. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. С крыши автосервиса пришлось эвакуировать баллоны с пропаном и кислородом, чтобы не произошел их подрыв.

Пожарным меньше чем за час удалось локализовать пожар, а к 9.46 по местному времени (8.46 по мск) открытое горение было ликвидировано.

По данным ведомства, пострадавших на пожаре нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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