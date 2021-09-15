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15.09.2021 13:36

Пропускная способность красноярского аэропорта увеличилась вдвое

В аэропорту Красноярск завершилась реконструкция магистральной рулежной дорожки (МРД). Сегодня по новой полосе впервые проехал самолет - Boeing 747-400. Он дал символический старт работе нового объекта. На открытие МРД приехали губернатор края Александр Усс и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Решение о реконструкции магистральной рулежной дорожки было принято в 2018 году. В феврале в аэропорту состоялась встреча президента РФ и губернатора Александра Усса, во время которой они обсудили этот проект. Тогда президент поручил Правительству страны поддержать строительство рулежной дорожки. В результате Красноярский край получил средства из федерального бюджета.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- У нас есть все предпосылки для создания в Красноярске опорного авиатранспортного узла международного уровня. Красноярский край - оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне, где мы ведем работу с крупными компаниями по реализации масштабных инвестиционных проектов, что предполагает увеличение грузопотока, в том числе авиационного. Также нам важно создать максимально комфортные и безопасные условия для перелетов красноярцев и гостей нашего края. Это стимулирует международное взаимодействие, развитие экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Александр Нерадько вручил генеральному директору аэропорта Андрею Метцлеру новый сертификат соответствия аэродрома и поздравил с завершением объекта: "Поздравляю коллектив аэропорта, авиакомпании, жителей края и подрядные организации, принимавшие участие в этом строительстве. Завершение строительства - важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Ввод в эксплуатацию нового объекта аэродромной инфраструктуры аэропорта Красноярск, прежде всего, направлен на повышение уровня безопасности полетов, кроме того, даст дополнительную возможность увеличить пропускную способность аэропорта в два раза. Безусловно, качественно новый облик аэродрома внесет значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни в Красноярском крае".

Новая МРД полностью повторяет длину взлетно-посадочной полосы - почти 2,7 км дорожного полотна. Торцы взлетно-посадочной полосы соединили с рулежной дорожкой, примыканий стало сразу три, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

"Открытие магистральной рулежной дорожки - это историческое для города и края событие, ведь теперь количество взлетно-посадочных операций увеличится вдвое и вместо 12 рейсов аэропорт сможет принимать до 24 рейсов в час, что означает - каждые три минуты в аэропорту Красноярск будут совершаться взлеты и посадки. Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы", - отметил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

Для обработки самолетов противообледенительной жидкостью была построена специальная площадка вдоль рулежной дорожки, что позволяет воздушным судам не мешать друг другу. Для сбора жидкости построено подземное бетонное хранилище с двумя резервуарами большой емкости.

Кроме того, учтены все требования к освещению объекта - установлены прожекторные мачты и автосигнальное оборудование для руления в темное время суток.

Справка

Строительство магистральной рулежной дорожки велось в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

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