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15.09.2021 12:01
Рубрика: Власть

За лето в Новосибирске установили 50 новых детских площадок

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Это стало возможным благодаря проекту "Территория детства". На днях очередные детские площадки установили на улице Гэсстроевская во дворах домов №83 и № 2/1, а также во дворе дома №207 на улице Зорге.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

За последние три года в Новосибирске удалось добиться качественного скачка в обеспечении городских территорий современными детскими игровыми комплексами - всего в Новосибирске за это время появилось 110 детских и спортивных городков, из них 50 - за минувшее лето. Сегодня председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и депутат Виктор Игнатов проверили готовность трех детских площадок, установленных в рамках проекта "Территория детства" на улице Гэсстроевская во дворах домов №83 и № 2/1, а также во дворе дома №207 на улице Зорге.

Фото: Татьяна Кравченко
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По словам Дмитрия Асанцева, это пример, как представители законодательной власти региона отстаивают интересы новосибирцев, в частности молодых родителей и их детей.

- Мы благодарны за то, что находим понимание на уровне федерального правительства, где поддерживают наши проекты. Это сотрудничество важно, так как позволяет реально решать проблемы людей, - подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Однако нерешенных проблем, по его словам, еще хватает. Так, с 2019 года мэрия не может разработать программу по благоустройству дорог в частном секторе.

- Мы вынуждены были обратиться к нашим коллегам в Законодательное собрание, а также к депутатам Госдумы, чтобы использовать их лоббистские возможности. В итоге мы получили 180 миллионов рублей на обустройство дорог в частном секторе и тротуаров. Люди об этом просят, это необходимо, - сказал Дмитрий Асанцев.

Ожидается, что следующим этапом проекта станет установка воркаут-комплексов. Это необходимо, чтобы занять детей постарше, дать им возможность бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе.

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