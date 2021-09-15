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15.09.2021 16:15

В Дагестане погасили почти 560 млн рублей долгов перед "Россети Северный Кавказ"

"Россети Северный Кавказ" продолжают активную информационно-разъяснительную работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурса. Самым проблемным регионом - должником за электроэнергию по-прежнему остается Республика Дагестан.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Специалисты компании адресно доводят до хронических должников: постоянно растущая дебиторская задолженность напрямую влияет на надежность энергоснабжения всей республики, поскольку своевременные платежи - основной источник финансирования производственных программ и модернизации энергообъектов. В отношении "принципиальных неплательщиков", которые препятствуют стабильному энергоснабжению региона, энергетики вынуждены применять более решительные меры - отключения.

Так, в январе - августе текущего года специалисты филиала "Дагэнерго" направили порядка 58 тысяч заявок на ограничение энергоснабжения должников, в том числе 38,9 тысячи - по категории "население" и 19 тысяч - в отношении юридических лиц. Суммарный долг поданных на ограничение потребителей - порядка 880 миллионов рублей.

Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе из указанного числа свыше 33 тысяч потребителей погасили 557,7 миллиона рублей задолженности, не дожидаясь крайних мер в виде ограничения электроснабжения. Остальные неплательщики, уклоняющиеся от выполнения своих обязательств, были обесточены.

Так, на первое августа 2021 года суммарная задолженность всех категорий потребителей Республики Дагестан перед Группой "Россети Северный Кавказ" превысила 14,7 миллиарда рублей (свыше 7,1 миллиарда рублей - долги населения, почти 7,7 миллиарда рублей - неплатежи юрлиц).

Энергетики в очередной раз призывают потребителей электроэнергии не копить долги и вовремя платить за использованный ресурс. Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, граждане, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика, обязаны вносить оплату не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Платежи принимаются в кассах энергосбытовых отделений филиала. Оплатить счета за использованную электроэнергию также можно в почтовых отделениях, отделениях Сбербанка России, через банкоматы, платежные терминалы, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы "Сбербанк Онлайн" и на сайте "Госуслуги".

Кроме того, "Россети Северный Кавказ" предлагают своим потребителям воспользоваться удобным дистанционным способом оплаты на сайте компании в "Личном кабинете". Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении - ввести в соответствующих полях 13-значный номер лицевого счета, свою фамилию и имя, указать номер телефона, а затем дождаться СМС-сообщения. После регистрации потребитель может внести показания прибора учета, посмотреть историю платежей и начислений, создать и распечатать квитанцию и оплатить электроэнергию банковской картой.

Кстати

По всем вопросам энергоснабжения можно круглосуточно обращаться по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети": 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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