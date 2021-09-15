Как инвалиду живется в разрушающемся здании на севере Коми

Ольге Бажуковой 69 лет. Из них 18 она проживает в доме № 25 на улице Захарова в Троицко-Печорске - это поселок за Ухтой, на севере Республики Коми. В последние годы жизнь Ольги Григорьевны превратилась в ад: дом, где она обитает, буквально разваливается. Поселковые власти советуют потерпеть до 2023 года. Пенсионерка не уверена, что выдержит.

Погорелица

У Ольги Григорьевны с детства инвалидность третьей группы, она ходит с палочкой. Когда была молодая, почти не обращала на это внимания, ее энергии можно было позавидовать: она работала медсестрой, перевязки делала за считаные минуты, пациенты в один голос говорили, что у Бажуковой легкая рука. Потом работала в детском саду, дослужилась до заведующей. У нее всегда был порядок: дети накормлены, мероприятия проведены, ремонт сделан в срок.

Жила она в многоквартирном деревянном доме. Однажды проснулась от криков "Пожар!". Сгорели все вещи, мебель. Как погорелице, местные власти выделили Ольге Григорьевне комнату в общежитии. Она как туда зашла, так ахнула: на общей кухне следы многодневного застолья, на месте общего туалета - дырка без двери.

Ольга Григорьевна помучилась, а потом решила съехать - узнала, что в доме на улице Захарова, 25, живет мужчина, который скопил огромный долг по квартплате. К нему уже и приставы приходили, грозились выселением.

Мужчина с радостью согласился поменяться и переехал в общежитие. Тогда, 18 лет назад, Ольга Григорьевна даже не думала, что меняет шило на мыло и скоро в ее доме жить будет невозможно.

Доски под стол

Здание на улице Захарова, 25, - это трехподъездный двухэтажный дом на 12 квартир. В Троицко-Печорске несколько таких строений. Это самые проблемные дома поселка. Деревянные перекрытия давно сгнили, истлели и брусья, из которых сложен дом. Доски с обшивки отлетают. В здании в прямом смысле можно пробить рукой стену, настолько здесь все ветхое.

- Все превращается в труху, к чему ни прикоснись, - констатирует пенсионерка.

Ольга Григорьевна поначалу пыталась приспособиться, сделала какой-никакой ремонт. Но толку от него мало, полы проваливаются. Например, стул в квартире Бажуковой стоит на досках, иначе ножки пробивают хлипкие перекрытия. В туалете пенсионерка уже несколько раз укладывала дополнительные слои пола.

Рядом с домом выгребная яма. Ее, как говорит пенсионерка, не чистили уже много лет. В эту яму регулярно кто-то проваливается, но что еще страшнее, нечистоты разрушают балки. Ольга Бажукова говорит, иногда ей кажется, что ее дом "плывет". Сходства с кораблем добавляет и то обстоятельство, что на полу образовался большой наклон.

Без вариантов аварийный

В 2016 году, к радости жильцов, дом на Захарова, 25, был признан аварийным. Люди с нетерпением стали ждать новоселья, тем более что несколько таких же зданий в Троицко-Печорске снесли и жильцов переселили в новые дома. Но очередь почти не двигается.

Между тем с момента получения аварийного статуса в доме перестали проводиться ремонтные работы, и разрушение усилилось.

Сейчас, когда на улице идет дождь, осадки выпадают и в квартире Ольги Григорьевны - через дырявую крышу вода бежит по стенам. И это при том, что пенсионерка живет на первом этаже!

Из дома начался исход. У кого-то из соседей было другое жилье, кто-то переехал к родственникам. Сейчас в здании остались заселенными только две квартиры - в одной живет Ольга Григорьевна, в другой семья, которой так же, как и нашей героине, некуда идти.

Пенсионерка пыталась искать выход из ситуации, например, снимала квартиру у знакомых. Платы они не просили, нужно было только вносить коммунальные платежи. Но для Бажуковой это оказалось непосильной тратой, ведь ей нужно было платить две "коммуналки": не только за съемную квартиру, но и за свою на улице Захарова. В итоге пришлось вернуться назад.

Ситуация стала усугубляться еще и проблемами со здоровьем. Сейчас пожилая женщина практически не выходит из дома. Она не может сама принести воду с колонки или наколоть дров (в каждой квартире печное отопление). Ей по возможности помогают родственники, когда их рядом нет, пенсионерка обращается за помощью к жителям соседних домов, те носят воду, но, конечно, за деньги. Такие услуги съедают внушительную часть пенсии Бажуковой.

Ремонт нецелесообразен

Свою непростую историю Ольга Григорьевна рассказала "Российской газете". Редакция обратилась в Общероссийский народный фронт по Республике Коми и, конечно, в администрацию Троицко-Печорска.

ОНФ также задал местным чиновникам неудобные вопросы про состояние дома на улице Захарова.

Дело в том, что дом, хоть и аварийный, но, согласно постановлению Госстроя России N 170 от 27 сентября 2003 года, в здании до расселения необходимо обеспечивать условия, необходимые для проживания. Если условия совсем плохие, то в виде исключения возможно даже проведение масштабных работ.

Стоит отметить, что сама Ольга Григорьевна еще в середине июня просила починить отваливающийся козырек у подъезда. Удивительно, но ремонт начался в аккурат после отправки в местную администрацию писем из редакции и ОНФ. Правда, ограничился тем, что сверху просто положили шифер. Сама конструкция по-прежнему дышит на ладан.

В письме за подписью главы муниципального района "Троицко-Печорский" Алексея Целищева сказано, что после получения обращения из редакции дом на улице Захарова был обследован. Никаких проблем, кроме вышеуказанного козырька, чиновники не обнаружили. С учетом аварийного статуса проводить капитальный ремонт или реконструкцию в доме "нецелесообразно".

- Вот сами бы они попробовали в таком доме пожить! - в сердцах восклицает Ольга Григорьевна.

Вопрос снят?

"Российская газета" задавала администрации много вопросов, в том числе и касающихся возможной волонтерской помощи Ольге Григорьевне. Все-таки человек почти не ходит, когда у родственников или друзей не получается занести ей продукты, приходится ездить на такси. Расценки на поездки в Троицко-Печорске, конечно, скромные, но для человека, у которого каждая копейка на счету, и они разорительны. Да и платить каждый раз соседям за ведро воды тоже сложно. А воды, чтобы постирать или просто помыться, нужно много. Централизованного водоснабжения в доме нет.

В администрации ответили, что в помощи волонтеров Бажукова не нуждается, объяснили это тем, что на зиму пенсионерка уедет к своему сыну. Такой же ответ чиновники дали и активистам ОНФ. Но если бы Ольга Григорьевна могла переехать к сыну навсегда, то этого материала не было бы.

- Сын у меня хороший, он бы не отказал, но вы поймите, он живет с женой и тремя детьми в двухкомнатной квартире. Я даже не представляю, как мы три месяца так проживем, - говорит Ольга Григорьевна.

Пенсионерка была бы рада не стеснять семью сына, да только боится зимовать в доме: слишком холодно, комната не прогревается, даже если целый день топить печь. А зимы в Троицко-Печорске суровые, минус 35 - обычное дело.

Тем не менее, информацию о сложной ситуации Ольги Григорьевны местные власти передали в поселковый волонтерский центр. Редакция надеется, что пенсионерка после возвращения от сына начнет получать помощь от местных добровольцев.

P. S.

В теории решить жилищную проблему Ольги Григорьевны можно. Например, граждан из аварийных домов, которые еще не сносят, но жить там уже невозможно, переселяют в маневренный фонд. Но, как сообщил "РГ" Алексей Целищев, мест в маневренном фонде района сейчас нет, да и не обращалась Ольга Григорьевна к властям с такой просьбой.

Но сама пенсионерка пояснила, что с маневренным фондом она успела столкнуться сама после пожара. По ее словам, жилье там близко к аварийному, хоть такого статуса и не имеет. Второй раз переезжать в разрушающийся дом наша читательница не хочет. Ее можно понять.

Второй вариант - получение субсидии на строительство или покупку жилья. За этой выплатой пенсионерка также не обращалась. Почему? Да потому, говорит Ольга Григорьевна, что суммы не хватит на покупку новой квартиры, своих накоплений нет, а вести стройку она физически не может. Вот и остается пенсионерке ждать расселения.

- ОНФ в Коми попросил администрацию Троицко-Печорского района организовать надлежащее управление пока еще не снесенного дома, в котором проживают люди: отремонтировать крышу, провести к зимнему периоду утеплительные работы и произвести другой необходимый ремонт в рамках текущего управления многоквартирным жилым домом, - сообщила член регионального штаба ОНФ Елена Иванова.

Редакция "Российской газеты" продолжит следить за судьбой Ольги Григорьевны и дома на улице Захарова в Троицко-Печорске.