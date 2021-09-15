Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео

Крейсеры Северного флота "Петр Великий" и "Маршал Устинов" расстреляли крылатыми ракетами мишенную позицию в Баренцевом море, изображавшую отряд десантных кораблей условного противника. Пресс-служба флота опубликовала видео пуска ПКР "Вулкан" с борта "Маршала "Устинова".

Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели. Район стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации силами Кольской флотилии разнородных сил.

- Ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учения крейсеров СФ в Баренцевом море. После ее выполнения силы флота отправились в пункты постоянного базирования, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Противокорабельный комплекс П-1000 "Вулкан" - главное оружие ракетного крейсера "Маршал Устинов". После установки на корабле жаропрочных пусковых контейнеров стало возможно использование стартовых ускорителей (на видео хорошо видны их языки пламени), что увеличило дальность стрельбы с 700 до 1000 километров.

Ракеты "Вулкана" идут к цели скорости 2 Маха и малой высоте, скрываясь от радаров. Головка самонаведения использует алгоритмы распознавания и распределения целей, созданные для комплекса П-700 "Гранит". "Вулканы" тоже умеют атаковать стаей с разных сторон.

11-метровая ракета комплекса оснащается фугасно-кумулятивной боевой частью весом в полтонны либо ядерной БЧ мощностью 350 килотонн.