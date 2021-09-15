В калмыцком поселке открыли монумент в честь строителей военной дороги

15 сентября, в годовщину 80-летия начала строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань - Кизляр, зашифрованной под названием "объект НКПС N 8", открывается первый памятник строителям дороги в маленьком сельском населенном пункте Артезиан, затерянном среди калмыцких степей. Инициаторы - школьники 8-го, а ныне 9-го класса Артезианской средней школы №1, волонтеры движения "Лига добра". Они во главе с классным руководителем Еленой Петровной Сангаджиевой долгое время собирали уцелевшие свидетельства небывалого трудового подвига своих предков - фотографии, письма, предметы быта.

Впрочем, главное свидетельство - сама дорога с истлевшими некоторых местах деревянными шпалами, по которым ветер гоняет перекати-поле, а рельсы заросли ковылем. Трудно представить себе, как эти бесконечные 356 километров прокладывали маленькие полуголодные женщины - все мужчины были на фронте - и как дети тащили на повозках им новые и новые бревна.

Школьники устраивали благотворительные мероприятия, на которых продавали изделия собственного творчества, и так собирали средства на изготовление памятника. Конечно, подключились и спонсоры, родители помогли в благоустройстве площади.

Вначале памятный знак хотели установить прямо у этой дороги, на станции Артезиан. Но мало кто приезжает теперь на окраину поселка, и монумент решили поставить в самом центре. На постаменте из черного мрамора изображены женщины и дети, строившие военную дорогу. На плите надпись: "Участникам строительства дороги Победы 1941 - 1942 гг.". Венчает надпись юбилейная медаль, которую в прошлом году благодаря председателю регионального общественного движения "Ветераны строительства и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр" Сергею Кукуеву вручили в республике всем оставшимся в живых строителям.

На торжественное открытие приглашена единственная в Артезиане дожившая до этих дней участница строительства, 93-летняя Анна Мутиряевна Сактуева. Она будет открывать памятник. В 1942 году она, будучи тринадцатилетней девочкой-тростинкой, вручную таскала песок и щебень, запрягаясь с другими ребятишками в деревянную повозку.

Что значила эта дорога

Лев Серебряков, главный специалист Кизлярского музея им. Багратиона:

- Осенью 1941 года немцы стремительно наступали в сторону железнодорожной магистрали Москва - Курск - Харьков - Ростов - Баку. Потому понадобилось быстро провести новую магистраль. Земляную насыпь возвели буквально за два-три месяца, самым трудным было обеспечить ее рельсами, ведь весь металл шел на нужды фронта. Рельсы снимали с уже существовавших путей, перевозили с севера, будущего БАМа.

Мобилизовано было оставшееся население Кизляра, относившегося тогда к Ставрополью, а также Астраханской области и Калмыкии, на рыжие степи-полупустыни которой пришлась основная часть пути, 280 километров из 356. Предстояло выполнить шесть миллионов кубометров земляных работ, требовалось 40 тысяч рабочих. Не было ни автотехники, ни лошадей, все ушло на фронт. 4 августа 1942 года, точно в срок, был вбит последний костыль и по железной дороге пошел первый эшелон из 45 вагонов в Сталинград с горючим, военной техникой, продуктами питания. Обнаружив уже практически готовую дорогу, немцы стали ее бомбить. Во время налета 13 сентября 1942 года погибли все, кто находился на стройке.