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15.09.2021 09:21
Рубрика: Общество

В Крыму археологи нашли коллекцию украшений племен третьего века

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Раскопки в могильнике Опушки принесли археологам Крымского федерального университета уникальную по сохранности и набору предметов находку - коллекцию украшений III века нашей эры, которая могла принадлежать высокопоставленным особам аланских племен. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Фото: СевГУ
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Ювелирные украшения - одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения - выполнены в сердоликовом стиле.

- Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции, - считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов. - Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрыты отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность - инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен на территории от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III - первой половиной IV века нашей эры.

Артефакты найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

Также археологи нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда расположены на головах и плечах погребенных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть - именно из Крыма и Северного Кавказа.

Фото: Фонд "Моя история"
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- Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской, - уточнил Игорь Храпунов. - Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур.

Могильник Опушки находится в центральной части крымских предгорий, в 20 километрах к юго-востоку от Симферополя. С 2003 года Опушкинской археологической экспедицией руководит Игорь Храпунов. С ноября 2020 года научная работа ведется в рамках гранта РФФИ: "Исследование могильника Опушки: итоги и перспективы". В научный журнал "Краткие сообщения института археологии", входящий в реферативную базу Scopus, уже принята публикация о промежуточных результатах исследования.

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