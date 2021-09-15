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15.09.2021 19:22
Рубрика: Происшествия

Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Арбитражный суд Свердловской области обязал компанию "Каршеринг Руссия", известную в крупных российских городах под брендом "Делимобиль", помимо безналичной оплаты принимать у клиентов и оплату "живыми" деньгами.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как говорится в материалах, выложенных в картотеке суда, инициатором введения наличной системы оплату услуги стало региональное управление Роспотребнадзора. По мнение контролирующего органа, сервис поминутной аренды автомобилей ущемляет право потребителя и лишает его возможности платить так, как ему удобнее: деньги списываются только с прикрепленной к аккаунту банковской карты, то есть у водителя не остается выбора.

Каршеринговая компания с Роспотребнадзором не согласилась и подала в суд. Арбитраж в этом вопросе встал на сторону клиентов сервиса и оставила требование заявителя без удовлетворения.

"Потребителю должна быть предоставлена возможность оплаты данной услуги как путем безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов, так и путем наличных расчетов по выбору потребителя", - говорится в решении инстанции.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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