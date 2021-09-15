Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными

Арбитражный суд Свердловской области обязал компанию "Каршеринг Руссия", известную в крупных российских городах под брендом "Делимобиль", помимо безналичной оплаты принимать у клиентов и оплату "живыми" деньгами.

Как говорится в материалах, выложенных в картотеке суда, инициатором введения наличной системы оплату услуги стало региональное управление Роспотребнадзора. По мнение контролирующего органа, сервис поминутной аренды автомобилей ущемляет право потребителя и лишает его возможности платить так, как ему удобнее: деньги списываются только с прикрепленной к аккаунту банковской карты, то есть у водителя не остается выбора.

Каршеринговая компания с Роспотребнадзором не согласилась и подала в суд. Арбитраж в этом вопросе встал на сторону клиентов сервиса и оставила требование заявителя без удовлетворения.

"Потребителю должна быть предоставлена возможность оплаты данной услуги как путем безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов, так и путем наличных расчетов по выбору потребителя", - говорится в решении инстанции.