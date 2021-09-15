В Тюмени бывшего омоновца осудили за спарринг с тяжкими последствиями

Ленинский районный суд Тюмени повторно (после отмены в кассационном порядке предыдущих решений) рассмотрел дело бывшего командира отряда ОМОН областной полиции. Силовика обвиняли в том, что из-за него молодой сотрудник ведомства остался инвалидом.

Как напомнили в пресс-службе областной прокуратуры, 24 ноября 2014 года подсудимый тестировал кандидатов на службу в спецподразделение. При этом, хоть у него и не было на это права, провел тренировочный рукопашный бой с только что принятым на работу 23-летним бойцом.

Во время спарринга, командиром отделения нанес удары ногами и руками по голове и телу молодому человеку - тот упал, ему стало плохо и пришлось вызывать "скорую". В ОКБ № 2 новобранца экстренно прооперировали: оказалось, что закрытая черепно-мозговая травма привела к кровоизлиянию в мозг - в результате пострадавшего признали инвалидом первой группы.

"В 2019 году райсуд признал фигуранта виновным, но тот оспорил решение, заявив, что в его действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния. Гособвинение, в свою очередь, напротив, посчитало приговор слишком мягким, и в сентябре 2020 подало соответствующее кассационное представление", - пояснили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (с дислокацией в Челябинске) отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Сегодня бывшего омоновца все же признали виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и на четыре года изолировали от людей: он проведет в колонии общего режима.

Кроме того, уточнили в пресс-службе прокуратуры, бывший силовик два года не сможет занимать определенные должности на госслужбе.