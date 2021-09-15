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15.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Текст: Василий Кошкин
Летом 2021 года россияне совершили в зоомагазинах на 54% больше покупок, чем прошлым, и на 18% чаще водили своих домашних животных в ветеринарные клиники. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и Юkassa.
Немецкий шпиц. Фото: iStock Немецкий шпиц. Фото: iStock
Немецкий шпиц. Фото: iStock

По данным Юkassa, в июне-августе обороты интернет-зоомагазинов выросли на 77%, а количество покупок - на 54%. Пользователей, покупающих различные зоотовары для своих питомцев, стало больше на 48%, а среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 4%, до 1,4.

Фото: iStock
В России появился онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

Больше всего покупок пришлось на суммы от трех до пяти тысяч рублей - 22%. В 75% случаев зоотовары оплачивали с банковских карт. Второй по популярности метод оплаты - Pay-платежи: на них пришлось 18% оплаченных покупок.

Повышенный спрос наблюдался и в сегменте ветеринарных клиник. Летом 2021 года в этой сфере было предоставлено на 18% больше услуг, чем в июне-августе 2020 года, а обороты ветклиник выросли на 53%.

По данным сервиса "СберУслуги", средняя стоимость услуг по выгулу собак составила 263 рубля за час. В столице за час выгула домашнего питомца берут 357 рублей. Передержка кошек обойдется хозяевам в 153 рубля за час, собак - 193 рубля, других домашних животных - 175 рублей за час.

"Рост спроса на зоотовары появился еще до пандемии. За последние пять лет он вырос в четыре раза, а обороты онлайн-магазинов - в пять раз. Объем продаж, вероятнее всего, увеличился за счет новых покупателей, которые завели животных. Резкий скачок спроса на оплаченные услуги для животных произошел именно в период пандемии, так как многие ветклиники сфокусировались на онлайн-каналах продаж. В интернете покупателей привлекает более низкая цена и возможность покупки корма для животных впрок, экономия времени и заказ доставки больших и тяжелых упаковок домой", - отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

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