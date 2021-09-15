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15.09.2021 15:46
Рубрика: Власть

Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей

Текст: Дмитрий Гончарук

Межведомственный приказ по работе вытрезвителей устанавливает общие для всей страны принципы работы этих учреждений, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Ранее вышел приказ Минздрава, Минтруда и МВД, который утверждает правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Согласно документу, услуги вытрезвителей будут предоставляться гражданам по доброй воле, не считая случаев, когда человек пребывает в беспомощном состоянии.

"Приказ утвержден на основании разработанного нами совместно с коллегами из Госдумы федерального закона, который впервые создал правовые основы для деятельности таких специализированных организаций в регионах", - сообщил Рязанский. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор напомнил, что после того, как систему вытрезвителей упразднили в 2011 году, смертность по причине алкоголя и переохлаждения выросла, увеличились показатели по совершению преступлений в нетрезвом состоянии.

"Часть регионов стала открывать вытрезвители, каждый по своим правилам, не имея правовых оснований. Правовым актом на федеральном уровне мы установили общие принципы, и теперь вытрезвители будут действовать в правовом поле", - отметил он.

Законодатель объяснил, что служба призвана помогать гражданину в передвижении, ориентации в окружающей обстановке. На месте ему проведут санобработку, обеспечат спальным местом, водой и окажут доврачебную медико-санитарную помощь.

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