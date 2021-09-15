Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей

Межведомственный приказ по работе вытрезвителей устанавливает общие для всей страны принципы работы этих учреждений, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее вышел приказ Минздрава, Минтруда и МВД, который утверждает правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Согласно документу, услуги вытрезвителей будут предоставляться гражданам по доброй воле, не считая случаев, когда человек пребывает в беспомощном состоянии.

"Приказ утвержден на основании разработанного нами совместно с коллегами из Госдумы федерального закона, который впервые создал правовые основы для деятельности таких специализированных организаций в регионах", - сообщил Рязанский. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор напомнил, что после того, как систему вытрезвителей упразднили в 2011 году, смертность по причине алкоголя и переохлаждения выросла, увеличились показатели по совершению преступлений в нетрезвом состоянии.

"Часть регионов стала открывать вытрезвители, каждый по своим правилам, не имея правовых оснований. Правовым актом на федеральном уровне мы установили общие принципы, и теперь вытрезвители будут действовать в правовом поле", - отметил он.

Законодатель объяснил, что служба призвана помогать гражданину в передвижении, ориентации в окружающей обстановке. На месте ему проведут санобработку, обеспечат спальным местом, водой и окажут доврачебную медико-санитарную помощь.