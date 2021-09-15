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15.09.2021 18:47
Рубрика: Власть

В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов

Текст: Елена Яковлева

Десять омбудсменов и глав международных ассоциаций омбудсменов приедут в Россию на период выборов в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Москалькова стала членом правления Европейского института омбудсмена

"Мной приглашены и приедут в страну зарубежные омбудсмены, которые выступят в качестве зарубежных экспертов", - сказала Москалькова журналистам, уточнив, что среди них будет и генеральный секретарь Европейского института омбудсменов.

Она пояснила, что "это впервые такая практика, нам очень важно показать им свои технологии, послушать об их опыте".

Количество государств, откуда приедут эксперты, увеличилось. До этого сообщалось об омбудсменах восьми государств (в том числе Нидерландов и Венгрии), желающих посетить Россию в период голосования для знакомства с новациями избирательного процесса и в качестве экспертов.

"Это омбудсмены Австрии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Армении и ряда других государств", - рассказала Москалькова.

Она уточнила, что будет постоянно сопровождать приехавших омбудсменов для того, чтобы они смогли посетить как можно больше участков для голосования.

"Я буду стараться максимально показать им все наши технологии", - сказала Москалькова.

Как уточняет РИА Новости, восемь омбудсменов и глав международных ассоциаций омбудсменов приедут в Москву, омбудсмен Киргизии - в Екатеринбург, а омбудсмен Узбекистана - в Санкт-Петербург.

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