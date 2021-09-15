В США бомбардировщик B-2 получил повреждения при аварийной посадке

Стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку на базе ВВС Уайтмен в штате Миссури. Такую информацию распространил телеканал Fox News, ссылаясь на заявление представителя Командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин.

Сообщается, что самолет получил "незначительные повреждения". По данным командования, у бомбардировщика произошел сбой в ходе выполнения учебной миссии, пишет РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.