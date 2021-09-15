Указ губернатора Владимирской области от 15 сентября 2021 года № 142 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив абзац 86 пункта 37 в следующей редакции:

"Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) (далее - объекты) допускается с 15.10.2021 при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области В.П.Кузин







