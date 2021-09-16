ЦИК протестировал систему видеонаблюдения на участках

Перед стартом Единого дня голосования в Центризбиркоме заработала видеостена, на которой будет транслироваться изображение с избирательных участков.

"Сегодня мы открываем нашу видеостену. Здесь можно будет наблюдать за 192 избирательными участками", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что всего на порядка 50 тысячах участков по России установлено около 100 тысяч видеокамер. А всего средствами видеонаблюдения и видеофиксации оборудованы 96% избирательных участков.

"Во всех центрах наблюдения идет подключение таких же плазменных панелей", - добавила она.

Отметим, что трансляция с участков будет доступна на служебном портале, к которому смогут подключиться все участвующие в выборах партии, кандидаты и центры наблюдения в регионах, созданные на базе общественных палат.