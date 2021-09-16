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16 сентября 2021 г.

Указ губернатора Красноярского края от 16 сентября 2021 года № 286-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15.09.2021 № 57, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 02.09.2021 № 54," заменить словами "от 02.09.2021 № 54, от 15.09.2021 № 57,";

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, осуществляют деятельность при условии запрета функционирования танцевальных зон и площадок, расположенных в организации общественного питания.";

пункт 1.7.2 признать утратившим силу;

в пункте 2:

подпункты 5, 6 признать утратившими силу.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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