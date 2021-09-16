МЧС переведут в режим повышенной готовности в связи с выборами

С 17 по 20 сентября все подразделения МЧС России будут функционировать в режиме повышенной готовности с целью обеспечения безопасности Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На контроле более 82 тысяч сотрудников ведомства будет находиться более 81 тысяч объектов. В целях оказания содействия избирательным комиссиям проработан вопрос обеспечения автономным энергоснабжением помещений избирательных участков, а также транспортными средствами, средствами связи и технического оборудования избирательных участков в труднодоступных населенных пунктах", - сказано в сообщении на сайте МЧС.