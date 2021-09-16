Распоряжение правительства Москвы от 14 сентября 2021 года № 665-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой"

Новости

Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 21:45
Трамп предрек "конец США" через три года 21:38
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 21:12
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 21:06
Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане 21:02
Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 сентября 2021 г.

Распоряжение правительства Москвы от 14 сентября 2021 года № 665-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой"

Дата подписания 14 сентября 2021 г.
Опубликован 16 сентября 2021 г.

В связи с празднованием 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой:

1. Выплатить в ноябре 2021 г. единовременную материальную помощь в размере 40 000 рублей следующим категориям ветеранов, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

1.1. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

1.2. Участникам обороны Москвы, в том числе: лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы"; лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ "О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны", из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу, из числа учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.; участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

2. Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с федеральным законодательством либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата, предусмотренная настоящим распоряжением.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 6 октября 2020 г. № 658-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией