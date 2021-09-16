Распоряжение правительства Москвы от 14 сентября 2021 года № 665-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой"

В связи с празднованием 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой:

1. Выплатить в ноябре 2021 г. единовременную материальную помощь в размере 40 000 рублей следующим категориям ветеранов, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

1.1. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

1.2. Участникам обороны Москвы, в том числе: лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы"; лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ "О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны", из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу, из числа учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.; участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

2. Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с федеральным законодательством либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата, предусмотренная настоящим распоряжением.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 6 октября 2020 г. № 658-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







