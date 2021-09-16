На выборах главы Хабаровского края досрочно проголосовали 2200 человек

В Хабаровском крае на выборах губернатора досрочно проголосовали более 2200 человек.

"В числе проголосовавших - жители отдаленных поселений, метеорологи, старатели, оленеводы, моряки и избиратели других категорий занятости", - сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Более 3,7 тысячи избирателей уже отдали голоса за кандидатов в депутаты Государственной думы. Чтобы они смогли сделать выбор, до них добирались на автомобилях повышенной проходимости, поездах, вертолетах.

Последний день досрочного голосования в крае сегодня, 16 сентября. А в пятницу, субботу и воскресенье пройдет основной этап голосования. Выбирать будут губернатора, депутатов Госдумы РФ, депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу. Кроме того, состоятся выборы в органы местного самоуправления.

В регионе зарегистрировано порядка 967,3 тысячи избирателей - 44 процента в Хабаровске.