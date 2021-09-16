Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2021 года № 223-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе на 2022 год"

В соответствий с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения - 23 108 рублей, для трудоспособного населения - 25 188 рублей, для пенсионеров -19 873 рубля, для детей - 23 795 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







