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От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу

Новости
    16.09.2021, 19:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Yaqub Zurufchu Фото: youtube.com/ Yaqub Zurufchu
Фото: youtube.com/ Yaqub Zurufchu

14 сентября в возрасте 65 лет умер азербайджанский певец Ягуб Зуруфчу. Как передает портал "Зеркало", причиной смерти легенды стала коронавирусная инфекция - Зуруфчу заразился COVID несколько дней назад и был помещен в реанимацию клиники Yeni на аппарат ИВЛ.

Похоронили певца 15-го на бакинском кладбище "Волчьи вороота".

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе, Иран. Первоначальное образование получил в медресе. В семь лет дебютировал в детской программе, исполнив на азербайджанском языке песенку Гусейнли и Муталибова "Мои цыплята", страшно популярную в СССР (есть варианты более чем на ста языках).

В девятнадцать поступил на экономический факультет Тегеранского университета, музыкальную карьеру продолжив хоре Тегеранской оперы. Иран покинул в 1980-м, продолжив образование в Гамбурге.

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