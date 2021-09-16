Президенты России и Вьетнама обсудили поставки "Спутник V"

Президент Вьетнама позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Нгуен Суан Фук затронули вопросы взаимодействия двух стран по линии Россия-АСЕАН.

Вьетнамский президент поблагодарил за содействие в борьбе с распространением коронавируса. Он заинтересован увеличить поставки вакцин из России и наладить производство в своей стране "Спутника V".