Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости

"Беспрецедентный рост объемов недвижимости - один из основных итогов работы московских строителей за восемь месяцев 2021 года", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. И привел цифры: введено уже 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,3 миллиона квадратов приходится на жилье. "Годовой план уже перевыполнен", - заключил Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с каждым годом в городе увеличивается объем ввода домов по реновации. Новое жилье получили более 38 тысячи участников этой городской программы, почти 48 тысяч москвичей находятся в стадии переселения. Для них уже построены 145 домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров, еще 296 домов строятся и проектируются.

"На ближайшие три года перед нами стоит задача увеличивать темпы и объема строительства жилья по реновации, чтобы обеспечить новыми квартирами 120 тысяч участников программы", - сказал Андрей Бочкарев.

Напомню, новые квартиры с улучшенной планировкой и отделкой класса комфорт москвичи получают бесплатно взамен устаревших физически и морально, которые идут под снос. Программа реновации, запущенная в Москве в 2017-м году, ставит задачу обеспечить современным жильем жителей свыше чем 5 тысяч домов. Это в общей сложности более 1 миллиона горожан. Причем, реновации подлежит не только жилье, комплексно обновляется и вся социальная инфраструктура жилых районов города.