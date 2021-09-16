В Старокирочном переулке снесли промышленный корпус, где находился НИИ точных приборов. После этого открылась для обзора территория, на которой находятся каменные палаты Ван дер Гульстов. Это единственное сохранившееся частное здание Немецкой слободы Петровских времен. Большая редкость для Москвы.

Так старейшее здание Немецкой слободы выглядело несколько лет назад. Фото: телеграм-канал "Москва. Было - стало"

Дом построен в 1660-х годах, почти 400 лет назад. Его еще называют "Домом Анны Монс". Так звали фаворитку Петра I, которая могла жить здесь.

Здание принадлежало семье придворных лекарей Ван дер Гульстов, затем у него было еще несколько владельцев. А в конце 1980-х памятник русской истории - дом является объектом культурного наследия федерального значения - закрыли огромным новым корпусом.

Так он оказался во дворе, на закрытой территории, свободный доступ к дому, который постепенно ветшает и разрушается, закрыт.

"Это противоречит закону - культурное наследие должно быть доступно соотечественникам", - говорит градозащитник, автор телеграм-канала "Москва. Было - стало" Ян Гордеев.

В этом году в Немецкой слободе во время развития территории МГТУ имени Баумана снесли несколько исторических построек в Бригадирском переулке. Они построены позднее палат в Старокирочном, но тоже представляли ценность. Однако были уничтожены, несмотря на просьбы и протесты москвичей.

"Дом Анны Монс" продан частному лицу. Кто именно является владельцем одного из старейших домов Москвы, пока установить не удалось. Сейчас градозащитники пытаются остановить строительство нового здания на месте снесенного промышленного корпуса, благодаря чему старинное здание теперь видно всем.

Гордеев призывает московские власти обратить внимание на ситуацию в Старокирочном и не допустить, чтобы памятник архитектуры снова скрылся во дворе режимного объекта: "Дом должен быть отреставрирован и открыт".

В общественном движении "Архнадзор" предлагают также пересмотреть проект здания, которое планируется построить, предусмотрев либо разрывы на фасаде, либо раскрытия, позволяющие видеть легендарный памятник с улицы: "Нужно вернуть палаты в город - и городу".