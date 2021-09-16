Москвичи собрали 1,5 тонны корма для бездомных собак и кошек

Полторы тонны корма для животных, живущих в приютах, собрали неравнодушные москвичи за пять дней. В столице продолжается акция "В добрые руки", принять участие в которой может любой желающий.

Сбор проходит на Тверском бульваре и продолжится до 19 сентября. "На бульваре предусмотрена специальная зона и для тех, кто задумывается о том, чтобы взять питомца из приюта. Вчера, например, в новый дом с хозяевами уехала кошка Гуся - подопечная Фонда защиты городских животных и проекта #Накорми.

Также открыт лекторий, который работает с 15.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 19.00 в выходные. На Тверской бульвар можно прийти и с собственными питомцами - здесь зона груминга, где собакам и кошкам могут подстричь когти или почистить ушки. А еще в течение всей акции работает спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии. Можно сделать питомцу УЗИ или бесплатную прививку против бешенства.