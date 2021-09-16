Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей

44 выпускника подмосковных школ, набравшие 100 баллов по двум и больше предметам при сдаче ЕГЭ, получили денежные выплаты. Каждому из них из областного бюджета выплатили по 100 тысяч рублей.

В Подмосковье существует традиция награждать и самих стобалльников, и педагогов, которые их подготовили.

"Это серьезная мотивация. Число стобалльников с каждым годом у нас только увеличивается", - отмечает зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина. Педагогов-призеров, подготовивших двух и более стобалльников, в этом году было 96, каждому из них положено по 150 тысяч премиальных рублей. Они получили выплаты чуть раньше.