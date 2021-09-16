Под Тверью в квартире погибла семья с ребенком

В Тверской области возбуждено уголовное дело после гибели семьи с ребенком.

Тела девочки 2012 года рождения, ее матери и супруга женщины 1989 годов рождения обнаружены в квартире дома города Бежецка, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Признаков насильственной смерти на телах нет, точные причины их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

- При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки, - уточнили в ведомстве.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".