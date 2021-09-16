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16.09.2021 18:04
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Модернизированное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать жизни детей со всей страны

Текст: Анна Полтавцева
Врачи-анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы (РДКБ) с помощью современных телемедицинских технологий помогают проводить неотложное лечение детям по всей стране. Об этом академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил во время осмотра вместе с главным врачом Больницы №40 в Коммунарке Денисом Проценко модернизированного отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ.
Фото: Из личного архива А. Румянцева Фото: Из личного архива А. Румянцева
Фото: Из личного архива А. Румянцева

"Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия", - сказал Александр Румянцев.

Фото: Из личного архива А. Румянцева
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Академик РАН отметил, что реанимационное отделение больницы является крупнейшей детской службой интенсивной терапии в России и служит экспертным по отношению ко всем подобным службам в Российской Федерации. Врачи различных специальностей оказывают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь в соответствии с самыми современными протоколами лечения, подчеркнул Александр Румянцев.

Главврач Больницы №40 (Больница в Коммунарке), заведующий кафедры анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Денис Проценко назвал отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ одним из центров компетенции в области детской анестезиологии и реаниматологии в России. Проценко особо отметил очень удачный симбиоз сильной междисциплинарной команды и клинической базы РНИМУ им. Пирогова и современной аппаратуры.

"Отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ - это один из ярких примеров пациентоцентричной медицины. В условиях "открытой реанимации" рядом с детьми находятся их мамы, что очень важно, особенно в критическом состоянии. Опыт отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ является достойным примером для тиражирования и распространения во всей стране", - подчеркнул Денис Проценко.

Директор Российской детской клинической больницы, главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина в свою очередь обратила внимание, что врачи отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ активно делятся опытом и знаниями с анестезиологами-реаниматологами по всей стране.

"Анестезиолого-реанимационный консилиум, который работает в РДКБ с марта 2020 года, осуществляет экспертную помощь регионам по самым тяжелым клиническим случаям. Эта помощь очень востребована и ее объем постоянно растет: только за первое полугодие 2021 года проведено уже более 10 тысяч консультаций", - подчеркнула Елена Петряйкина.

По словам профессора кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Леонида Цыпина, кафедра очень тесно взаимодействует с врачами отделения реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи РДКБ делают все возможное, чтобы ординаторы и аспиранты РНИМУ им. Н.И. Пирогова получали высокую квалификацию, отметил Леонид Цыпин.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Глеб Брюсов подчеркнул важность реабилитации для всех пациентов с первых часов поступления в реанимационную палату. "Использование персонализированной техники инфузионной терапии, новых компаундерных технологий позволяет максимально снизить риск инфицирования ребенка. Улучшению состояния пациентов способствуют аппараты искусственной вентиляции легких, заместительная почечная терапия и другие методы интенсивного лечения", - заявил Глеб Брюсов.

Участники осмотра обсудили подготовку врачей-реаниматологов, организацию телемедицинских консультаций региональным отделениям детской неотложной помощи и другие актуальные вопросы интенсивной терапии у детей.

Отделение реанимации и интенсивной терапии - одно из первых подразделений РДКБ, открывшейся в 1985 году. В истории работы - оказание помощи детям, пострадавшим от землетрясения в Армении, получившим тяжелые повреждения в аварии поездов под Уфой, оказание помощи детям Беслана, лечение детей, пострадавших в результате различных террористических атак на территории России, получившим тяжелые повреждения в различных регионах мира, детей из ближнего зарубежья и постсоветского пространства. Ежегодно в отделении получают помощь более 1500 детей.

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