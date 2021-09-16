В дни выборов в столице будет не выше +13

Арктический антициклон спешит в центр России. В Московском регионе он окажется в выходные дни. О том, какая погода ждет москвичей в дни выборов рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- В пятницу в столице местами возможны кратковременные осадки, а во второй половине дня воскресенья осадки пройдут по югу, юго-западу Московской области и краем могут задеть столицу, - рассказала метеоролог. - Но сильных осадков в эти дни не ожидаем. Основной удар стихии придется на понедельник, когда может выпасть значительное количество осадков. Принесет непогоду циклон с Восточной Европы.

По словам Поздняковой, в пятницу и выходные дни температура воздуха днем не превысит +10...+13 градусов, ночью не ниже +3. Такая погода будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. А усилит ощущение непогоды сильный ветер с порывами до 15 м/с.