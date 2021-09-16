Во Владимирской области поставили памятник Николаю II

Это первый памятник монарху на территории региона. Всего в России установлено около 80 памятников Николаю II.

Церемония открытия и освящения бронзового памятника состоялась 14 сентября. Его высота - три метра. Царь запечатлен с саблей, держащим в левой руке державу, а правую готовится поднять для крестного знамения. На постаменте надпись "Николай II царь и страстотерпец". Автор памятника - скульптор из Москвы Ровшан Рзаев.

В 2017-м в городе Александров (Санино тоже относится к Александровской епархии) на берегу реки Серая установили памятник Ивану Грозном. При нем Александровская слобода какое-то время фактически являлась столицей Русского царства. Правда, памятник простоял всего несколько часов, после чего был демонтирован.

Сообщается, что памятник именно последнему российскому императору открыт в Санине, так как царя-мученка и его семью особо почитают благотворители прихода. Сам Николай II и члены его семьи Санино никогда не посещали.

Как известно, Николай II и члены императорской семьи были расстреляны чекистами в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000-м году царская семья была прославлена в лике святых Русской православной церковью.

Добавим, что накануне открытия памятника Николаю II в Краснодарском крае открыли памятник руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому, подопечные которого занимались ликвидацией царской семьи.

Напомним, в этом году памятник Феликсу Дзержинскому могли вернуть на Лубянскую площадь в Москве, но в итоге голосование было закрыто по решению мэра Москвы Сергея Собянина.