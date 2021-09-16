Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
16 сентября 2021 г. 20:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Во Владимирской области поставили памятник Николаю II

Это первый памятник монарху на территории региона. Всего в России установлено около 80 памятников Николаю II.
Памятник Николаю II в селе Санино. Фото: instagram.com/novomucheniki_sanino/
Памятник Николаю II в селе Санино. Фото: instagram.com/novomucheniki_sanino/

Церемония открытия и освящения бронзового памятника состоялась 14 сентября. Его высота - три метра. Царь запечатлен с саблей, держащим в левой руке державу, а правую готовится поднять для крестного знамения. На постаменте надпись "Николай II царь и страстотерпец". Автор памятника - скульптор из Москвы Ровшан Рзаев.

В 2017-м в городе Александров (Санино тоже относится к Александровской епархии) на берегу реки Серая установили памятник Ивану Грозном. При нем Александровская слобода какое-то время фактически являлась столицей Русского царства. Правда, памятник простоял всего несколько часов, после чего был демонтирован.

Сообщается, что памятник именно последнему российскому императору открыт в Санине, так как царя-мученка и его семью особо почитают благотворители прихода. Сам Николай II и члены его семьи Санино никогда не посещали.

Как известно, Николай II и члены императорской семьи были расстреляны чекистами в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000-м году царская семья была прославлена в лике святых Русской православной церковью.

Фото: Городская дума Краснодара
В Краснодаре открыли бюст Феликса Дзержинского

Добавим, что накануне открытия памятника Николаю II в Краснодарском крае открыли памятник руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому, подопечные которого занимались ликвидацией царской семьи.

Напомним, в этом году памятник Феликсу Дзержинскому могли вернуть на Лубянскую площадь в Москве, но в итоге голосование было закрыто по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Темы дня:
#журнал Родина
#памятники
#Николай II
Как первый директор нижнетагильского завода связан с семьей Николая II
25.08.2021 История

Как первый директор нижнетагильского завода связан с семьей Николая II

Пермские краеведы нашли фотографию, где запечатлены красноармейцы 257-го Камышловского полка, освобождавшего Пермь от колчаковской армии. Оказалось, двое из них имеют отношение к расправе над Великими князьями под Алапаевском

В Царском селе открыли для осмотра личные покои семьи Николая II
14.08.2021 Музеи и памятники

В Царском селе открылись после реставрации залы Александровского дворца - последнего и любимого дома венценосной семьи императора Николая Второго. Этого события ждали ровно 10 лет

Чем петербургский ресторан Жан-Пьера Кюба покорил российских гурманов
14.08.2021 Кухня

Повар трех императоров

В этом году 135-летний юбилей празднует самый известный петербургский ресторан французской кухни. Располагался он на втором этаже дома № 16 на Большой Морской улице и назывался просто - "Кафе де Пари". Но в историю заведение вошло под именем своего владельца - легендарного шеф-повара Жана-Пьера Кюба