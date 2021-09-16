На Сахалине пропали два рыбака

В Сахалинской области пропали два местных жителя, которые отправились на рыбалку в Охотском море. На их поиски в четверг выдвинулись спасатели.

"Из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехал группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести сотрудников и двух единиц техники", - сообщили в региональном главке.

15 сентября мужчины на резиновых лодках вышли через Ныйский залив в Охотское море и до сих пор не вернулись. Помимо спасателей пропавших рыбаков ищут сотрудники полиции.