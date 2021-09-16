Житель Забайкалья на зиму сделал "консервы" с наркотиками

В Читинском районе Забайкальского края 42-летний местный житель делал "закатки" на зиму из марихуаны. Он оборудовал у себя дома мини-лабораторию, в которой выращивал коноплю и высушивал, а после сортировал по стеклянным банкам, которые хранил в погребе по соседству с маринованными огурцами и помидорами.

"Консервы" с наркотиками забайкалец аккуратно подписывал, указывая название сорта и дату сбора "урожая". Семена для "огорода" заказывал в интернете, тщательно выбирая виды, для которых подходит сложный климат региона.

"В результате проведенной экспертизы установлено, что в банках хранилось более 300 граммов марихуаны", - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкалью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Он может лишиться свободы на срок до 10 лет. Его также привлекут к ответственности за культивацию конопли.