В Перми арестованы 22 члена преступного сообщества

Пермская полиция возбудила уголовное дело в отношении 22 граждан, торговавших наркотиками. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Дело возбуждено по части второй статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следователи выяснили, что преступники создали разветвленную организацию, куда входили рядовые закладчики, межрегиональные курьеры, кладовщики, фасовщики. Все они работали на один интернет-магазин, используя при расчетах криптовалюту.

Организаторы преступного сообщества тщательно инструктировали участников группы, обучая их конспирации. Им оплачивали расходы, связанные с торговлей и перевозкой наркотиков, в том числе проживание в гостиницах, питание и прочее.

Полиция полгода документировала преступные действия, совершаемые в Пермском крае, Удмуртии, Кировской и Омской областях, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Как выяснили оперативники, за каждую закладку выплачивалось 400-500 рублей. Сейчас все участники преступного сообщества взяты под стражу, ведется расследование. Всего же полиция изъяла 5,5 килограмм синтетических наркотиков. Если вина участников группы будет доказана, они могут быть приговорены к десяти годам лишения свободы.