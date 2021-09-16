Новосибирский врач организовал схему нелегального въезда иностранцев

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области пресекли нелегальную схему въезда иностранцев на территорию России. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, поводом для незаконного пересечения границы становились фиктивные приглашения на лечение.

Активным участником схемы стал врач одного из частных медицинских центров Новосибирска, в котором накануне прошли обыски. По предварительной информации, медик за денежное вознаграждение предоставлял иностранным гражданам фиктивные приглашения на лечение в клинике. Те, в свою очередь, прекрасно знали, что эти действия незаконны, но тем не менее пытались воспользоваться документами и въехать на территорию России.

При обыске в помещении медицинского центра пограничники обнаружили и изъяли цифровые носители с клиентской базой и более двухсот приглашений на получение медицинской помощи. Было возбуждено уголовное дело по уголовной статье об организации незаконной миграции. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.