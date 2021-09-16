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16.09.2021 15:34

"Россети Северный Кавказ" повысят надежность снабжения обсерватории РАН и Архыза

"Россети Северный Кавказ" ведут капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ Зеленчук - Буково в Карачаево-Черкесии. По этой ЛЭП осуществляется электроснабжение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) и горнолыжного курорта Архыз.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В рамках ремонтной программы на линии электропередачи, питающей крупнейший астрономический центр России и известный курортный поселок, ведутся все необходимые работы. Данная линия электропередачи протяженностью почти 30 километров проходит по горно-лесистой труднодоступной местности, местами по пойме реки Большой Зеленчук. Для подготовки энергообъекта к пику нагрузки на сети специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнили здесь замену изоляторов и расчистку охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности, провели берегоукрепительные работы.

Также для повышения надежности энергоснабжения Звездного городка в прошлом году впервые было успешно опробовано резервное питание по линии электропередачи 35 кВ Буково - Архыз от подстанции 110 кВ "Лунная поляна" через подстанцию 35 кВ "Архыз". Это стало возможным благодаря масштабной реконструкции питающего центра "Архыз". Теперь на время вывода в ремонт линии электропередачи 35 кВ Зеленчук - Буково объекты обсерватории могут быть запитаны по резервной линии.

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН) и горнолыжный курорт "Архыз" расположены в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. В обсерватории установлен самый большой на территории страны оптический азимутальный телескоп (БТА) радиусом 6 метров.

Ежегодно эти известные туристические и научные объекты посещают сотни тысяч людей из всех уголков России и зарубежья. Поэтому филиал "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" проводит весь комплекс организационно-технических мероприятий для бесперебойного электроснабжения и безаварийного прохождения пика нагрузки на сети.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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