На охрану границы в Таганроге заступил сторожевой катер типа "Ламантин"

Новости

Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
16.09.2021 19:57
Рубрика: Власть

На охрану границы в Таганроге заступил сторожевой катер типа "Ламантин"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Таганроге на новом пограничном сторожевом катере типа "Ламантин" состоялся торжественный подъем флага. Судно вошло в состав дивизиона катеров пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Российскую базу в Таджикистане усилят модернизированными Т-72Б3М

Новый пограничный сторожевой катер 4-го ранга построен в 2021 году на судостроительном заводе в городе Рыбинск Ярославской области. Судно предназначено для несения службы как на морских участках границы, так и в речных акваториях.

Осадка и дополнительное оборудование позволяет катеру передвигаться на малых глубинах - до одного метра, что позволяет эффективно применять судно в Таганрогском заливе Азовского моря. Водоизмещение - 115 тонн, экипаж - 12 человек, скорость - 19 узлов.

Стоит отметить, что "Ламантин" оборудован современными средствами мониторинга морского пространства, новейшими приборами навигации и видеофиксации, позволяющими обнаружить, опознать цель на значительном расстоянии.

"Охрана границы - одна из важнейших задач обеспечения безопасности Ростовской области, которая является приграничным регионом. Сотрудники дивизиона пограничных катеров с честью выполняют свой долг, решая задачи борьбы с контрабандой оружия и биоресурсов, противодействия наркоторговле и противостояния организованной преступности", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Кстати

Протяженность российско-украинской границы, проходящей по территории Ростовской области более 860 километров, из них почти 160 - речной и 208 - морской. В штатном расписании дивизиона пограничных сторожевых катеров в бухте Андреева базируются 16 катеров и 17 лодок, что позволяет эффективно обеспечить безопасность границы.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем
Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств