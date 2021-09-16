На охрану границы в Таганроге заступил сторожевой катер типа "Ламантин"

В Таганроге на новом пограничном сторожевом катере типа "Ламантин" состоялся торжественный подъем флага. Судно вошло в состав дивизиона катеров пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Новый пограничный сторожевой катер 4-го ранга построен в 2021 году на судостроительном заводе в городе Рыбинск Ярославской области. Судно предназначено для несения службы как на морских участках границы, так и в речных акваториях.

Осадка и дополнительное оборудование позволяет катеру передвигаться на малых глубинах - до одного метра, что позволяет эффективно применять судно в Таганрогском заливе Азовского моря. Водоизмещение - 115 тонн, экипаж - 12 человек, скорость - 19 узлов.

Стоит отметить, что "Ламантин" оборудован современными средствами мониторинга морского пространства, новейшими приборами навигации и видеофиксации, позволяющими обнаружить, опознать цель на значительном расстоянии.

"Охрана границы - одна из важнейших задач обеспечения безопасности Ростовской области, которая является приграничным регионом. Сотрудники дивизиона пограничных катеров с честью выполняют свой долг, решая задачи борьбы с контрабандой оружия и биоресурсов, противодействия наркоторговле и противостояния организованной преступности", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Кстати

Протяженность российско-украинской границы, проходящей по территории Ростовской области более 860 километров, из них почти 160 - речной и 208 - морской. В штатном расписании дивизиона пограничных сторожевых катеров в бухте Андреева базируются 16 катеров и 17 лодок, что позволяет эффективно обеспечить безопасность границы.