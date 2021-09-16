В Керчи задержали разбивших вазоны на Митридатских лестницах

В Керчи полицейские оперативно вычислили и задержали злоумышленников, которые в День города из хулиганских побуждений разбили белокаменные вазоны на недавно открытых после реставрации Митридатских лестницах. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вандалов изобличили участковые уполномоченные полиции УМВД по Керчи.

- Участковые задержали 22-летнего местного жителя, который сознался в повреждении каменных вазонов на Митридатской лестнице, - рассказали в МВД.- Задержанный признался в том, что он и два его друга, будучи пьяными, столкнули с постамента несколько каменных ваз. И сделали они это, по его словам, "ради забавы". Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб.

По оценкам властей, примерная стоимость двух разбитых вазонов - около миллиона рублей. Но компенсировать бюджету понесенный ущерб молодой человек будет с двумя своими подельниками.

- Сейчас сотрудники полиции опрашивают друзей задержанного и устанавливают точную сумму ущерба от их противоправных действий, - уточнили в МВД. - Проводится проверка, по окончанию которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, реставрационные работы стоимостью почти 700 миллионов рублей на Митридатских лестницах завершены в конце 2020 года. После благоустройства прилегающей территории памятник архитектуры был открыт для посещения летом 2021 года.